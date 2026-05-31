Саровчанка лишилась 15 тысяч рублей при попытке «раскрутить» группу в соцсети

Попытка «раскрутить» группу в социальной сети обернулась для жительницы Сарова потерей 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
35-летняя женщина нашла в интернете пользователя под псевдонимом «Никита Леврон», который предлагал услуги по продвижению сообществ, и связалась с ним. В ходе обсуждения сделки «специалист» попросил потерпевшую внести полную предоплату за свою работу — 15 000 рублей.
Когда деньги поступили на счет злоумышленника, он перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.
