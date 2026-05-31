Мотоледи после страшного ДТП спасли врачи 25-й больницы в Волгограде

В Волгограде 24-летняя девушка попала в серьезное ДТП. Она сильно покалечилась на мотоцикле, в лоб столкнувшись с грузовой «Газелью». С места аварии ее привезли в реанимацию 25-й больницы с тяжелыми травмами головы и множественными переломами рук и ног. Врачи провели несколько сложных операций и спасли девушке жизнь, сообщили в облздраве.