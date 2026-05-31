Мотоледи после страшного ДТП спасли врачи 25-й больницы в Волгограде

В Волгограде 24-летняя девушка попала в серьезное ДТП. Она сильно покалечилась на мотоцикле, в лоб столкнувшись с грузовой «Газелью». С места аварии ее привезли в реанимацию 25-й больницы с тяжелыми травмами головы и множественными переломами рук и ног. Врачи провели несколько сложных операций и спасли девушке жизнь, сообщили в облздраве.
Счет шел на минуты, вспоминают врачи. Пациентке экстренно сделали КТ всего организма, УЗИ, сделали первые операции. Когда состояние девушки стабилизировалось, врачи-травматологи провели еще две сложные операции на предплечье.
— Слаженная работа команды и современные технологии позволили не только спасти жизнь, но и сохранить функции конечностей, — отмечает завотделением сочетанной травмы Данил Попов.
Сейчас девушка идет на поправку, занимается лечебной физкультурой и надеется на то, что вернется к полноценной жизни.