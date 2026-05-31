Академик Лекторский: Использование ИИ заставит школьников верить, что 2×2=5

Использование школьниками искусственного интеллекта отучит их думать и заставит верить в то, что 2×2=5. Об этом заявил академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.
По его словам, современная система образования должна не только передавать учащимся знания, но и развивать у них навыки самостоятельного и критического мышления.
В связи с этим, отметил Лекторский, важно четко определить сферы, в которых применение искусственного интеллекта может быть полезным и оправданным, а также обозначить границы, за которыми его использование недопустимо.
— Такая опасность вообще-то есть. И такая опасность уже сейчас, по-моему, наблюдается среди школьников. Это связано с системой образования, когда школьник за ответом на всевозможные вопросы лезет в эти самые системы искусственного интеллекта, как ChatGPT и другие большие языковые модели. И отучается думать, — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
В российских школах с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, новый профиль также ввели в олимпиаду по информатике.
В российских школах обсуждают возможность отмены домашних заданий. Это связано с использованием искусственного интеллекта при выполнении работ, пояснили в Рособрнадзоре. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, есть ли необходимость в отмене домашнего задания и как это может отразиться на системе образования и детях.