Минздрав РФ утвердил новую номенклатуру должностей: какие специальности появятся, а какие будут упразднены

Минздрав РФ исключил сексологов из списка медицинских специальностей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения России исключило врачей-сексологов из перечня медицинских и фармацевтических должностей. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

С 1 сентября 2026 года специальность «сексолог» перестанет считаться медицинской. Её функции передадут более широким врачебным направлениям. Одновременно в России появятся две новые специальности — нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.

Кроме того, с 1 сентября приостанавливается набор на должности зубного врача, врача-диабетолога, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра и ещё нескольких специальностей. Действующие сотрудники на этих позициях продолжат работу.

Как писал KP.RU, ранее Минздрав России подготовил поправки в правила выдачи больничных. Как следует из проекта приказа, особый порядок хотят ввести для граждан, которые часто берут листки нетрудоспособности. Речь идёт о тех, кто за полгода открывал бюллетень четыре и более раз.