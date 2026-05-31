Минздрав РФ утвердил новую номенклатуру должностей: какие специальности появятся, а какие будут упразднены

Министерство здравоохранения России исключило врачей-сексологов из перечня медицинских и фармацевтических должностей. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.
С 1 сентября 2026 года специальность «сексолог» перестанет считаться медицинской. Её функции передадут более широким врачебным направлениям. Одновременно в России появятся две новые специальности — нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.
Кроме того, с 1 сентября приостанавливается набор на должности зубного врача, врача-диабетолога, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра и ещё нескольких специальностей. Действующие сотрудники на этих позициях продолжат работу.
