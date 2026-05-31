В подмосковном Раменском прошел турнир по спортивному туризму

Турнир по спортивному туризму состоялся в городе Раменское Московской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
За победу боролись команды из 10 местных образовательных организаций. Программа состояла из четырех видов испытаний: ориентирование на местности, преодоление полосы препятствий на велосипедах, водная эстафета и поляна заданий. Победители и призеры в общекомандном зачете были награждены памятными кубками и почетными грамотами. Организаторы отметили, что ребята показали не только физическую подготовку, но и умение работать в команде.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.