Лето в Хабаровском крае начнётся с дождя

Готовимся перевернуть очередную страницу календаря — встречаем лето. Правда, в Хабаровском крае оно начнется с дождя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске в ночь на 1 июня возможен кратковременный дождь, днем синоптики Дальневосточного УГМС также прогнозируют кратковременные осадки и сильный южный ветер, порывами до 15−20 м/c.
Но холодно не будет: в ночные часы температура составит +14..+16 °C, а в обеденные воздух прогреется до +26..+28 °C.
В Комсомольске-на-Амуре тоже пройдет кратковременный дождь. Ночью будет в пределах +8..+10 °C, днем около +25..+27 °C. Ветер юго-восточного направления до 6−11 м/c.
На юге региона ночь пройдет при температуре +15..+18 °C и без существенных осадков. Днем уже прогнозируется небольшой дождь, а воздух прогреется до +27..+30 °C. Ветер юго-западный, порывами до 15−20 м/c.
На севере края кратковременный дождь пройдет местами. Ночью будет в пределах −2..+6°C, днем ожидается до +6..+25°C. Ветер умеренный, различных направлений.