Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорога к детству: Нижегородская область обновит трассы к семи базам отдыха

На ремонт к местам летних лагерей направят более 1,5 млрд рублей.

В 2026 году Нижегородская область направит более 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог, ведущих к детским летним лагерям. Это масштабное обновление затронет около 67 километров трасс к семи оздоровительным учреждениям региона, чтобы обеспечить безопасный и комфортный путь для юных нижегородцев.

Среди ключевых объектов — дороги к лагерям «Лесная сказка» (Кстовский округ, 14,2 км), «Звездный» (Уренский округ, 15,6 км), «Дзержинец» (Балахнинский округ), «Костер» и «Лазурный» (Выкса), а также «Журавли» и центр имени Тани Савичевой (Лукояновский округ).

Исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов отметил, что все работы находятся под строгим контролем специалистов, гарантируя высокое качество материалов и покрытия. Цель — максимально обезопасить и улучшить маршруты, по которым дети отправятся на летний отдых.