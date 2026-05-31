Дорога к детству: Нижегородская область обновит трассы к семи базам отдыха

В 2026 году Нижегородская область направит более 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог, ведущих к детским летним лагерям. Это масштабное обновление затронет около 67 километров трасс к семи оздоровительным учреждениям региона, чтобы обеспечить безопасный и комфортный путь для юных нижегородцев.
Среди ключевых объектов — дороги к лагерям «Лесная сказка» (Кстовский округ, 14,2 км), «Звездный» (Уренский округ, 15,6 км), «Дзержинец» (Балахнинский округ), «Костер» и «Лазурный» (Выкса), а также «Журавли» и центр имени Тани Савичевой (Лукояновский округ).
Исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов отметил, что все работы находятся под строгим контролем специалистов, гарантируя высокое качество материалов и покрытия. Цель — максимально обезопасить и улучшить маршруты, по которым дети отправятся на летний отдых.