Дорога к детству: Нижегородская область обновит трассы к семи базам отдыха

В 2026 году Нижегородская область направит более 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог, ведущих к детским летним лагерям. Это масштабное обновление затронет около 67 километров трасс к семи оздоровительным учреждениям региона, чтобы обеспечить безопасный и комфортный путь для юных нижегородцев.