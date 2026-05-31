Психотерапевт о вреде валерьянки и тревожных звоночках

Аналитические агентства сообщают, что в 2025 году аптеки заработали на антидепрессантах на 36% больше, чем в 2024-м. Продажи растут непрерывно с 2019 года, и за это время они увеличились более чем в четыре раза.
С чем связан высокий спрос на такие препараты, насколько безопасна та же валерьянка, и как сохранить своё психическое здоровье, в День психотерапевта России, который отмечается 31 мая, vrn.aif.ru спросил у заместителя главного врача по медицинской части КУЗ ВО «ВОКПНД», врача-психотерапевта, психиатра Каролины Кикиной.
Что «выстрелит»?
— Каролина, как вы считаете, почему увеличился спрос на антидепрессанты?
— На самом деле рост продаж антидепрессантов связан не только с реальным ростом депрессий и тревожных расстройств, но и с расширением врачебной практики. Спектр действия этих препаратов очень широк: их назначают не только психиатры и психотерапевты, но и неврологи — при хронических болях, гинекологи — при ПМС и климактерических расстройствах, гастроэнтерологи — при синдроме раздражённого кишечника и даже кардиологи, если у пациента с сердечнососудистым заболеванием развивается депрессия или тревога. И ещё я вижу, что люди стали более психологически образованными и активно интересуются своим состоянием. А за этим всегда стоит снижение стигматизации — люди перестали бояться «психиатрических» диагнозов и чаще обращаются за помощью.
— Какова наиболее распространённая причина депрессий?
— На этот вопрос нельзя ответить односложно, потому что универсальной причины нет. В современной психиатрии работают с биопсихосоциальной моделью. Что это значит? Депрессия никогда не возникает из-за одного фактора. Сначала биология или генетическая предрасположенность, нарушения обмена серотонина и норадреналина, проблемы с щитовидной железой или гормональные сдвиги. Второй фактор — психологический, а это особенности личности человека, детские травмы, привычные негативные мыслительные паттерны, хронический стресс. И третий по счёту, но не по значимости, — это социальный фактор: одиночество, потеря работы, тяжёлое финансовое положение, низкий социальный статус, отсутствие поддержки. Сочетание может быть любым. У кого-то выстреливает генетика после развода, у кого-то — гормональный сбой на фоне послеродового периода плюс бессонница. Потому и лечим мы депрессию всегда комплексно — таблетками, психотерапией и изменением образа жизни. Одни таблетки без разбора социальной ситуации редко помогают надолго.
Не без пробочек.
— К чему может привести привычка к таким лекарствам, и людям с какими заболеваниями не стоит ими злоупотреблять?
— Привыкания в классическом смысле антидепрессанты не вызывают. Однако есть три серьёзных последствия при их бесконтрольном приёме. Во-первых, человек перестаёт реагировать на дозу, приходится повышать — это толерантность. Во-вторых, синдром отмены. Резко бросать нельзя, будет головокружение, тошнота, состояние, которое пациенты субьективно описывают как короткие удары током или вибрацию в голове. В-третьих, возможна побочка, о которой пациент просто не знает, а врач не предупредил.
Теперь о том, кому нельзя злоупотреблять. Людям, у которых диагностировано биполярное расстройство, антидепрессант без стабилизатора может «запустить» манию. Людям с эпилепсией — низкий порог судорожной готовности. У пожилых с деменцией они могут усилить спутанность и падения. И, конечно, злоупотребление антидепрессантами противопоказано тем, кто пьёт алкоголь или принимает другие серотониновые препараты. Для них — это риск опасного для жизни серотонинового синдрома. Поэтому самолечение антидепрессантами противопоказано.
— Говорят, даже валерьянка небезопасна. Это так?
— Да, валерьянка не так безобидна, как кажется. Она работает на ГАМК-рецепторах по тому же принципу, что и транквилизаторы, только в тысячу раз слабее. При длительном ежедневном приёме возможны привыкание и синдром отмены с бессонницей и тревогой. Плюс она токсична для печени в высоких дозах и усиливает действие снотворных, алкоголя и тех же антидепрессантов. Поэтому натуральное не равно безопасное. Валерьянка хороша для разового, но не для ежедневного приёма.
— А ещё, по данным аналитической компании RNC Pharma, растут продажи лекарств от деменции. За три года спрос на эту категорию вырос на треть, и чаще всего их приобретали в ЦФО, где была продана третья часть от общего объёма. О чём это говорит?
— Это говорит о двух вещах. Во-первых, о старении населения. Деменция — возрастная болезнь, а население Центрального федерального округа — одно из самых «возрастных» в стране. Во-вторых, о росте диагностики. Раньше возрастные изменения списывали на характер, а теперь приходят к психиатру и получают рецепты. Трагический нюанс: препараты от деменции не лечат её, они лишь замедляют ухудшение. Так что цифры продаж — это не победа медицины, а маркер того, что больных стало больше и живут они дольше в состоянии, требующем лекарств.
— Сколько больных психическими расстройствами зарегистрировано в Воронежской области? Правда, что их стало больше?
— По Воронежской области показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства снизился по сравнению с 1 кварталом 2025 года на 2,5% — с 119,1 до 116,1 на 100 тыс. населения. Среди впервые выявленных пациентов преобладают пожилые больные с когнитивными нарушениями и дети с непсихотическими расстройствами на фоне органического поражения ЦНС.
— Можно ли сказать, что в больших городах люди болеют чаще?
— Риск психических расстройств у горожан в среднем на 20−40% выше, чем у жителей сельской местности. Это касается, прежде всего, депрессии, тревожных и психотических расстройств. Почему? Потому что город — это фабрика хронического стресса и сенсорной перегрузки, связанной с круглосуточным шумом, смогом, избытком искусственного освещения в ночное время. Всё это нарушает сон и истощает нервную систему. Сказываются и социальное давление, и темп жизни, многозадачность, спешка, информационный шум. При этом заболеваемость в сёлах тоже растёт, но там, на мой взгляд, другая проблема — низкая выявляемость из-за плохой доступности психиатров.
Спать, есть, гулять.
— А что такое психосоматика? И как она на самом деле работает?
— Слово «психосоматика» в официальных классификациях болезней не используется как полноценный диагноз. Скорее, это удобное житейское понятие, которым обозначают связь между эмоциями и физическим самочувствием. На практике такое пересечение психики и тела встречается. Например, при тревоге или депрессии могут возникать реальные телесные симптомы — сердцебиение, напряжение, усталость. Есть и обратная ситуация: когда человек испытывает дискомфорт, но обследования не показывают грубых нарушений — это могут быть так называемые функциональные расстройства.
Но есть ещё одна сторона. Иногда под словом «психосоматика» предлагают очень простые, даже красивые объяснения сложных болезней — например, что астма или мигрень возникают из-за подавленных эмоций. С точки зрения современной медицины, такие теории обычно не имеют серьёзных доказательств. И хотя стресс действительно может влиять на течение многих заболеваний, сводить всё только к психологии было бы слишком упрощённо. Поэтому термин «психосоматика» лучше использовать осторожно, а если вы слышите прямое объяснение болезни через эмоции, возможно, стоит обратиться к нескольким специалистам и собрать больше информации.
— Правда, что первый звоночек психических расстройств — это апатия? Какие ещё симптомы должны насторожить, и когда надо обращаться за помощью?
— Апатия это частый, но не единственный звоночек, и она бывает не только при психических расстройствах, но и при проблемах с щитовидной железой, например. Тревожными можно назвать симптомы, если они длятся больше двух-трёх недель и мешают жить, — это нарушения сна и аппетита, постоянная тревога или раздражительность, туман в голове, проблемы с памятью и тем более мысли о смерти. Особенно важно, если человек перестал мыться, выходить из дома или забросил работу. С такими признаками лучше не ждать «дна», а обратиться к психиатру или психотерапевту. А заодно проверить щитовидную железу и уровень железа, потому что апатия бывает разной природы.
— Можно ли вывести правила, которые помогли бы сохранить психическое здоровье: ЗОЖ, диета, спорт?
— Как заместитель главного врача психдиспансера и психиатр-психотерапевт, скажу честно: правила есть, и они действительно работают. Но назвать их сенсацией нельзя — это достаточно скучная и проверенная десятилетиями база. Первое и главное — сон. Если человек спит меньше шести часов больше месяца, риск тревожного или депрессивного эпизода вырастает в разы. Второе — еда. Без завтрака, со скачками сахара и обилием переработанной пищи мозг работает как двигатель на плохом топливе. Не надо жёстких диет, достаточно регулярного полноценного питания. Третье — движение. Это не про спортзал, а про бытовую активность. Пациенты, которые начинают просто гулять по 30−40 минут в день, через три недели сами замечают, что тревожность снизилась. Эффект сравним с легкими антидепрессантами без побочек.
Четвёртое — люди. Один из самых мощных защитных факторов — это хотя бы один близкий человек, с которым можно быть собой. Одиночество разрушает психику быстрей любого стресса. Пятое — информационная гигиена. Новостные ленты, соцсети, короткие видео перегружают дофаминовую систему, вызывая хроническую усталость мозга. Ну, и шестое — границы. Умение говорить «нет», делегировать, а не тащить на себе чужую ответственность.
Моя психотерапевтическая практика показывает, что люди, которые не умеют отказывать, сгорают первыми. Никакой диеты или марафона не нужно. Нужен режим и внимание к себе. И, конечно, если фон плохой, тревога зашкаливает или появились мысли не жить, никакой ЗОЖ не заменит визита к специалисту. Гигиена — это хорошо, но когда уже сломал ногу, одними витаминами не обойтись.