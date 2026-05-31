Вновь мечтать о великом

Блистательный актерский состав: Инна Чурикова, Владимир Меньшов, Олег Басилашвили, Александр Панкратов-Черный; запоминающиеся главные герои, «нигилист» Федор Дунаевский и красотка Настя Немоляева. Фильм запомнился и полюбился зрителям, получил множество кинопремий.
Москва начала перестройки, застольные споры, первая, конечно горькая, любовь. Необычный мальчик, который не поступил в институт и «пристроился» на работу курьером. Девочка Катя из профессорской семьи, мечтающая о любви, но уже понимающая, что хочет от жизни. «Хочу быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам, и ехать в красной спортивной машине, чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом магнитофон и маленькая собачка», — сейчас даже как-то наивно звучит, а ведь когда-то казалось: Ого! О чем мечтает, к каким губительным высям стремится Катя!
Фильму исполняется 40 лет. И, значит, настало время «хайпануть» на теме повторно. Летом начинаются съемки ремейка, режиссером выступит Илья Ермолов (сериал «Золотое дно»), продюсером Георгий Малков.
«Новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях» — так анонсирован новый «Курьер». Карен Шахназаров к «переосмыслению» отнесся благосклонно. Кто будет играть в ленте, пока держится в секрете. Но, думаю, что такого, как Федор Дунаевский, не найти. А ведь во многом «Курьер» 1986 года строится именно на харизме главного героя. Да и слово «курьер» сегодня наполнено другим смыслом. Неужели в новой экранизации Мирошников будет рассекать с желтым коробом за плечами?
Режиссеру, конечно, открывается необъятное поле для фантазии. Но пока из отснятых десятков ремейков советского любимого кино удачных не было ни одного. И даже удивляет упорство, с которым молодые режиссеры вновь и вновь замахиваются на старое доброе и любимое, проверенное годами. Неужели новых идей совсем никаких нет? И говорят одно и то же: это не ремейк, а новое прочтение классики. Так было с «Вам и не снилось» (фильм «Вера»), «Кавказская пленница!», «Возвращение мушкетеров»…
Молодой зритель вряд ли заинтересуется ремейком старого фильма. Зритель зрелый будет почти 100-процентно недоволен тем, как «опоганили хороший фильм». Курьер Иван Мирошников, отдавший свое пальто другу («Носи и мечтай о чем-то великом»), толстому нелепому Базину, у которого «блат» на овощебазе, безусловно, герой. Но герой прошлого. И Мирошникова, и Базина, и Катю совсем скоро захватят «лихие девяностые». И можно предположить, что с ними произойдет. И высказанный манифест о желании молодежи быть эгоистичным потребителем в конце 1980-х казался вызовом, а сейчас, увы, стал нашей повседневностью. «Бери от жизни все, ведь ты этого достоин!» — этот лозунг лезет из всех щелей. А о великом мечтать не получается ни у юных, ни у старых.