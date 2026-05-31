Вновь мечтать о великом

Молодой зритель вряд ли заинтересуется ремейком старого фильма. Зритель зрелый будет почти 100-процентно недоволен тем, как «опоганили хороший фильм». Курьер Иван Мирошников, отдавший свое пальто другу («Носи и мечтай о чем-то великом»), толстому нелепому Базину, у которого «блат» на овощебазе, безусловно, герой. Но герой прошлого. И Мирошникова, и Базина, и Катю совсем скоро захватят «лихие девяностые». И можно предположить, что с ними произойдет. И высказанный манифест о желании молодежи быть эгоистичным потребителем в конце 1980-х казался вызовом, а сейчас, увы, стал нашей повседневностью. «Бери от жизни все, ведь ты этого достоин!» — этот лозунг лезет из всех щелей. А о великом мечтать не получается ни у юных, ни у старых.