В Хабаровском крае пенсионерам доплатят за детей и студентов

Пенсионерам в Хабаровском крае напоминают о праве на повышенную фиксированную выплату к пенсии при наличии иждивенцев с июня 2026, — сообщает Социальный фонд России.
Доплату могут получать пожилые люди, на обеспечении которых находятся несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения до 23 лет, а также некоторые другие категории нетрудоспособных родственников.
Размер надбавки зависит от количества иждивенцев. При этом выплата назначается только после обращения и предоставления подтверждающих документов. Многие пенсионеры о такой возможности до сих пор не знают и продолжают получать обычную пенсию.
Специалисты рекомендуют жителям Хабаровского края уточнить информацию через Социальный фонд или МФЦ, особенно если ребёнок поступил в колледж или вуз и продолжает находиться на содержании семьи.