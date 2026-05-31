В Хабаровском крае пенсионерам доплатят за детей и студентов

Дополнительные выплаты положены тем, кто содержит иждивенцев.

Пенсионерам в Хабаровском крае напоминают о праве на повышенную фиксированную выплату к пенсии при наличии иждивенцев с июня 2026, — сообщает Социальный фонд России.

Доплату могут получать пожилые люди, на обеспечении которых находятся несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения до 23 лет, а также некоторые другие категории нетрудоспособных родственников.

Размер надбавки зависит от количества иждивенцев. При этом выплата назначается только после обращения и предоставления подтверждающих документов. Многие пенсионеры о такой возможности до сих пор не знают и продолжают получать обычную пенсию.

Специалисты рекомендуют жителям Хабаровского края уточнить информацию через Социальный фонд или МФЦ, особенно если ребёнок поступил в колледж или вуз и продолжает находиться на содержании семьи.