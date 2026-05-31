«Тупократы удивлены»: Трамп заявил, что прошел тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четвертый раз безошибочно прошел тест на когнитивные способности повышенной сложности и показал хорошие результаты на медицинском осмотре.
— В отличие от других президентов США, ни один из которых не проходил утвержденный когнитивный тест повышенной сложности, я получил идеальные 30 из 30, что считается признаком «крайне высокого уровня интеллекта». Тупократы правда удивлены? На самом деле я прохожу такой тест уже в четвертый раз, и все разы — идеально, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов! — похвастался глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
Днем ранее стало известно, что Трамп набрал шесть килограммов с апреля 2025 года. Его вес, согласно опубликованному отчету, составил 108 килограммов. По словам медиков, несмотря на некоторое увеличение веса, глава государства находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности.
Недавно американский президент во время выступления перед сторонниками также заявил, что успешно справился со сложным школьным примером по математике во время теста на когнитивные способности.