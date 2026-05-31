Иркутский и петербургский вузы запустили проект по инженерному образованию

Он направлен на создание условий для практического изучения физики.

Источник: Национальные проекты России

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) запустили совместный образовательный проект «Политех в квадрате». Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования Иркутской области.

Проект направлен на создание в регионе условий для практического изучения физики студентами ИРНИТУ, а также для повышения квалификации учителей физики школ Иркутской области. По телемосту между Иркутском и Санкт-Петербургом участники увидели возможности лабораторного комплекса СПбПУ для дистанционного выполнения лабораторных работ. Такие совместные эксперименты в реальном времени позволяют принципиально обновить подходы к повышению компетенций учителей.

«Сегодня как никогда нам нужны инженеры, способные создавать технологии будущего. Проект “Политех в квадрате” объединит лучшие образовательные практики двух ведущих политехнических университетов страны, чтобы студенты и школьные учителя физики Иркутской области могли получить доступ к передовой лабораторной базе и реальному инженерному опыту, а значит, и сама подготовка кадров выйдет на принципиально новый уровень», — подчеркнул ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.