Россиян предупредили о ловушке с фальшивыми коллегами в мессенджерах

Мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой жертву добавляют в поддельный групповой чат с якобы знакомыми людьми. Через такую переписку человека убеждают перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. Об этом ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин.
По его словам, жертву могут добавить в группу, где уже якобы находятся коллеги, начальник, соседи, бывшие сослуживцы или участники родительского комитета. На первый взгляд все выглядит правдоподобно: у участников стоят реальные фотографии, указаны знакомые имена, а в чате уже идет обсуждение какой-либо темы.
Как пояснил сенатор, на самом деле такие группы могут быть полностью созданы мошенниками. Для этого злоумышленники заранее копируют фотографии и данные реальных людей, создают поддельные аккаунты и разыгрывают убедительный сценарий общения.
Чаще всего участникам чата сообщают о якобы обязательной регистрации, проверке данных, служебной процедуре или необходимости подтвердить доступ к какому-либо сервису. Постепенно разговор подводят к нужному действию.
Особенность схемы в том, что давление оказывает не один мошенник, а сразу несколько. Один может изображать руководителя, другой — исполнителя, третий — сомневающегося человека, который задает вопросы и в итоге соглашается с доводами остальных. По словам Шейкина, это помогает снизить бдительность жертвы.
В результате человека просят перейти по ссылке, войти в аккаунт, назвать код из СМС, установить приложение или подтвердить операцию. После этого злоумышленники могут получить доступ к мессенджерам, банковским приложениям, порталу «Госуслуги» и другим сервисам.
Сенатор призвал не выполнять никаких действий сразу после добавления в подобные группы. Если в чате просят передать данные, перейти по ссылке или подтвердить доступ, информацию следует проверить через личный звонок или другой известный способ связи с человеком, от имени которого ведется переписка.
