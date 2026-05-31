Запрет на лов сома вступает в четырех областях с 31 мая

Ранее — с 19 мая — эти ограничения уже начали действовать в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей. В этих регионах запрет продлится до 19 июня, а в остальных областях до 1 июля.
В инспекции пояснили, как должен действовать рыбак, если сом все-таки попался на крючок.
«В случае добычи (вылова) сома рыба должна с наименьшими повреждениями независимо от ее состояния незамедлительно возвращаться в естественную среду обитания (непосредственно в месте ее вылова), то есть должна быть выпущена обратно в воду», — рассказали специалисты.
Отмечается, что нарушители, поймавшие сома в период запрета, могут быть оштрафованы на 12 базовых величин за вылов одной особи.
В инспекции также обратили внимание, что с 18 мая в Брестской и Гомельской областях завершился общий запрет на лов всех видов рыбы. С 19 мая в этих регионах разрешено рыбачить с лодки, заходить в воду, использовать несколько снастей одновременно, а также заниматься троллингом и подводной охотой.