В МЧС сообщили об отмене режима беспилотной опасности в Пермском крае

Режим «Беспилотная опасность» сняли в Прикамье. Об этом сообщает МЧС по региону в своём официальном приложении. Также сведения подтвердили в Министерстве территориальной безопасности края.
Режим сняли в 11.45, спустя почти четыре часа после его ввода.
Беспилотную опасность отменили и в соседней Удмуртии, где кроме этого был введён план «Ковёр» в аэропорту. Губернатор соседней Кировской области рассказал в соцсетях, что вражеский БПЛА атаковал местное предприятие.
Напомним, в прошлую субботу, 23 мая, в Перми была объявлена «Беспилотная опасность». По этой причине организатором пришлось передвинуть начало Забега.РФ, а бегунам прятаться в укрытии.
