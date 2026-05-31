Ушла из жизни актриса «Триггера» и дочь звезды «Тихого Дона» Елена Глебова

«Ох, что же так рано! Прекрасная, талантливая актриса! Сразу запомнила её после фильма “Соль земли”, а в фильме “Россия молодая” она меня восхитила! Как горько и обидно!», «Как жаль… Красивая женщина, замечательная актриса. Светлая память…», «Запомнил актрису по фильму “Ответный ход”. Ещё по фильму “Ипподром”. Жаль, что мало снималась после середины 80-х», — пишут пользователи.
Дочь актёра Петра Глебова родилась 28 июля 1956 года в Москве. Отец не смог навестить её с матерью Мариной Левицкой в роддоме — именно в тот день решалась его судьба: его утвердили на роль Григория Мелехова в «Тихом Доне».
По словам артистки, её мать тогда думала, что Глебов обиделся, поскольку очень хотел сына, но затем ей передали от него записку, в которой он рассказал, что на самом деле произошло.
Елена Глебова окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года служила в МХАТ им. М. Горького. Ещё студенткой получила одну из главных ролей в семисерийной картине «Соль земли» (продолжение «Строговых») — роль Ульяны Лисицыной. Она также сыграла в детективе «Ипподром», исторической драме «На крутизне» и остросюжетном фильме «Ответный ход» (вторая часть дилогии, начатой лентой «В зоне особого внимания»). В 2000-х актриса появлялась в сериалах «Салон красоты», «Капитанские дети», «Райские яблочки», «Вкус граната», «Авантюристка», «А у нас во дворе…», «До смерти красива», «Триггер» и других.
Ранее ушла из жизни народная артистка РСФСР, балерина и педагог Мариинского театра Любовь Кунакова. Сослуживцы выразили соболезнования её семье, друзьям и ученикам. В театре отметили её огромный вклад в искусство — и на сцене, и в педагогике.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.