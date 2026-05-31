Ушла из жизни актриса «Триггера» и дочь звезды «Тихого Дона» Елена Глебова

Елена Глебова окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года служила в МХАТ им. М. Горького. Ещё студенткой получила одну из главных ролей в семисерийной картине «Соль земли» (продолжение «Строговых») — роль Ульяны Лисицыной. Она также сыграла в детективе «Ипподром», исторической драме «На крутизне» и остросюжетном фильме «Ответный ход» (вторая часть дилогии, начатой лентой «В зоне особого внимания»). В 2000-х актриса появлялась в сериалах «Салон красоты», «Капитанские дети», «Райские яблочки», «Вкус граната», «Авантюристка», «А у нас во дворе…», «До смерти красива», «Триггер» и других.