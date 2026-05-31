100-летний юбилей отметила ветеран труда из Братска

IrkutskMedia, 31 мая. Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает жительница Братска Анна Андреевна Ищенко. Женщина родилась 31 мая 1926 года в селе Новосёлки Рязанской области. Об этом сообщил мэр северной столицы Приангарья Александр Дубровин в своём телеграм-канале (18+).
В годы Великой Отечественной войны, в возрасте 14 лет, Анна Андреевна начала работать в колхозе. За самоотверженный труд была удостоена медали «Труженик тыла». Несмотря на трудности военного времени, Анна Андреевна окончила 10 классов. В 1948 году женщина получила профессию библиографа в Московском библиотечном институте.
В 1955 году в жизни женщины начался новый этап — Анна Андреевна переехала в Братск. Здесь женщина начала работать в Центральной библиотеке. Позже она возглавила библиотеку в «Лесохимике». Под руководством братчанки трудилось 16 человек. Анна Андреевна была удостоена множества медалей, грамот и благодарностей за профессионализм и преданность делу. Кроме того, женщина была удостоена медали к юбилею Победы.
У Анны Андреевны четверо внуков и пять правнуков.
«Ее жизнь — пример стойкости, трудолюбия и служения обществу. Пожелаем все вместе Анне Андреевне здоровья, бодрости духа и только добрых новостей!» — написал Михаил Дубровин в своём посте.
