100-летний юбилей отметила ветеран труда из Братска

В 1955 году в жизни женщины начался новый этап — Анна Андреевна переехала в Братск. Здесь женщина начала работать в Центральной библиотеке. Позже она возглавила библиотеку в «Лесохимике». Под руководством братчанки трудилось 16 человек. Анна Андреевна была удостоена множества медалей, грамот и благодарностей за профессионализм и преданность делу. Кроме того, женщина была удостоена медали к юбилею Победы.