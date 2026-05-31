В Светлом машина врезалась в дерево, погибли мужчина и женщина

В Светлом в ДТП погибли мужчина и женщина. Об этом источник в экстренных службах региона сообщил «Клопс» в воскресенье, 31 мая.
Авария произошла около 04:00 на окраине города. В салоне Changan находились три человека. Водитель и женщина-пассажир скончались на месте, 40-летнего мужчину увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти. На месте работали спасатели МЧС, сотрудники Госавтоинспекции и несколько бригад скорой помощи. Подробности ДТП уточняются.
