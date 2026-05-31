Участников «Олимпиады на стероидах» могут не пустить на другие соревнования

Международные спортивные федерации должны самостоятельно решать, смогут ли участники Enhanced Games в дальнейшем выступать на соревнованиях под их эгидой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В организации отметили, что большинство спортсменов, выступавших на Enhanced Games, на момент участия уже не являлись действующими профессиональными атлетами и поэтому не подпадали под действие антидопинговых правил, основанных на кодексе WADA.

Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что ситуация может быть иной в отношении спортсменов, которые продолжали спортивную карьеру и были обязаны соблюдать антидопинговые требования. Если будет доказано использование ими запрещенных препаратов, это может рассматриваться как нарушение антидопинговых правил.

В WADA заявили, что вопрос о допуске таких спортсменов к будущим турнирам должен решаться каждой международной федерацией отдельно на основании собственных критериев отбора и регламентов.

Enhanced Games прошли 24 мая в Лас-Вегасе. Особенностью соревнований стало разрешение на использование веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством и способных повышать спортивные результаты. В России эти соревнования получили неофициальное название «Олимпиада на стероидах».

Одним из участников турнира стал российский пловец Евгений Сомов. Ранее он выступал на Олимпийских играх в Париже, где его лучшим результатом стало 13-е место на дистанции 100 метров баттерфляем.

На Enhanced Games Сомов завоевал серебряную и бронзовую награды. Свое участие в турнире спортсмен объяснил желанием увидеть, на что способен в своей лучшей спортивной форме.

