В Волгоградской области водитель «перевертыша» сбежал с места ДТП

В Урюпинском районе водитель иномарки улетел в кювет и после аварии сбежал с места, в том время как его пассажиру требовалась помощь врачей.
ДТП на трассе «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино» случилоась ранним утром субботы. Мужчина за рулем Honda Civik не удержал машину в полосе и вылетел на левую обочину. В следующую секунду иномарка перевернулась.
— После этого автомобилист скрылся с места аварии, — сообщили полицейские. — Его пассажир доставлен в больницу. Сам же 36-летний волгоградец в скором времени был найден и задержан.
