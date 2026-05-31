Точную погоду на начало лета назвали синоптики в Волгограде

В Волгоградском ЦГМС назвали погоду на первые дни июня. По данным синоптиков, в первый рабочий понедельник лета в областном центре пройдут кратковременные дожди, которые будет сопровождать юго-западный ветер до 8−13 метров в секунду. Ночью температура опустится до 7…9º., днем поднимется до 15…17º.
Небольшие осадки ожидаются и в районах области. Ночью и утром на дороги опустится туман. При грозах порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду. Ночью градусники покажут 6…11º, при прояснении температура опустится до 1º, а днем поднимется до 15…20º.
2 июня в Волгограде днем потеплеет до 20…22º, а в среднем на территории региона до 15…20º, местами до 23º.
