В Воронеже в маршрут следования двух автобусов включат новые остановки

В Воронеже с понедельника, 1 июня, продлят маршрут автобусов № 38 и № 58. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
Автобусы маршрута № 38 будут следовать от остановки «Микрорайон Нефтебаза» до остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6». Ранее общественный транспорт ходил только до остановки «Гормолзавод».
Подвижной состав на маршруте № 58 будет направлен от остановки «Мало-Терновая улица» до остановки «Парк “Северный лес”». Ранее конечной остановкой автобусов была «Школа № 95».