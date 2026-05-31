В НАТО происходит не фрагментация, а давно назревший и полезный сдвиг. Такое мнение высказал глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне на форуме «Диалог Шангри-Ла».
По словам Драгоне, европейцы стали серьезнее относиться к обороне. Они берут на себя больше ответственности, вкладываются в развитие армий и справедливее делят расходы внутри альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп резко критиковал европейских союзников, называя НАТО «бумажным тигром». Он заявлял, что рассматривает вопрос о выходе США из альянса.
Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь говорил, что НАТО трещит по швам, несмотря на расширение и приближение к российским границам, поскольку США при нынешнем руководстве заняли иную позицию.