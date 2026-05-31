В Дагестане состоялся IV форум «Гостеприимный бизнес»

Четвертый форум «Гостеприимный бизнес» состоялся 16 мая в конференц-зале Дербентского музея-заповедника. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
Главными темами обсуждения стали законодательные реформы 2026 года, тотальная блокировка нелегального сегмента на онлайн-платформах, преодоление операционного хаоса и кадровый голод на фоне взрывного роста туристического потока. Участниками стали владельцы гостевых домов, мини-отелей, глэмпингов, кемпингов и апартаментов.
С приветственным словом к ним обратился заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Магомед Габибуллаев. Он открыл форум и обозначил бескомпромиссную позицию ведомства относительно будущего туристического сектора региона. На мероприятии выступали и другие эксперты.
«В этом году наш форум получил специальный приз международной премии коммуникационных практик в туризме “РУПОР” — “За развитие образовательных продуктов в туризме” и еще ряд наград. Но награды не самоцель. Они открывают возможности. Благодаря Фонду президентских грантов в апреле стартовало бесплатное обучение 50 инструкторов-проводников. В рамках национального проекта “Кадры” открыто бесплатное обучение на гида-экскурсовода», — отметил директор Академии «Каспий» Магомед Абакаров.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.