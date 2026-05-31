Стало известно, какая погода будет этим летом

В июле и августе текущего года температурный режим на территории России в целом будет соответствовать климатическим показателям, характерным для этого периода. Такой прогноз в беседе с ТАСС озвучила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.
При этом, по словам Паршиной, в июле стоит ожидать превышения средних температур в Мурманской области, северной части Карелии, в северных районах Эвенкии, на территориях Алтая и Тывы, юге Иркутской области, а также на юге Приморского края.
Что касается августа, то там аномально высокие температуры прогнозируются в Мурманской области, на севере Карелии, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, на Северном Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Тюменской области, в Омской и Новосибирской областях, Республике Алтай, восточной части Таймыра и на юго-востоке Приморского края.
Беспилотники над Прибалтикой назвали угрозой для союзников Киева.