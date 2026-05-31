175 лет Мешкова отметят мастер-классами, выставками и ужинами как в пермских ресторанах XX века

6 июня в Саду Мешкова пройдёт «Арт-ужин». Сначала гостям проведут авторскую экскурсию по усадьбе, расскажут её тайны и загадки. А потом накормят ужином из блюд, которые когда-то подавали в пермских ресторанах начала XX века. В меню, например, кулебяка из судака, грибное ушко с щучьей икрой, шишковик и даже игристая окрошка с ягодами.