Юрист рассказал, как из-за мошенников можно навсегда лишиться визы в США

В середине мая СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который обещал за плату «увеличить шансы на успех» в получении визы США. По данным СМИ, в общей мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.