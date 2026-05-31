Юрист рассказал, как из-за мошенников можно навсегда лишиться визы в США

«В случаях (работы с жертвами мошенников — ред.) нам приходится вырабатывать стратегию, как объяснить консульской службе или иммиграционной службе, что заявителя обманули мошенники. В некоторых случаях уже исправить ситуацию невозможно», — рассказал адвокат.
Жгун отметил, чаще всего на уловки аферистов попадаются люди без опыта получения американских виз либо те, кто уже получал отказ от посольства США.
«Такие люди больше всего переживают, получат они визу или нет», — сказал собеседник РИА Новости.
В середине мая СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который обещал за плату «увеличить шансы на успех» в получении визы США. По данным СМИ, в общей мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.