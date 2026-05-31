Порядок миграционного учета изменится в Нижнем Новгороде с 1 июня

С 1 июня прием заявлений по вопросам миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по продлению срока их временного пребывания в России будет осуществляться в Многофункциональном миграционном центре. Он расположен по адресу: Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 18.