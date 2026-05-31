Студенты Бауманки победили в конкурсе «Эксперимент в космосе»

Победителями международного конкурса «Эксперимент в космосе. Космос для всех» стали первокурсники направления «ТОП-ИТ» в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Ребята представили доклады по широкому кругу тем — от применения нейросетей и больших данных до моделирования космических траекторий и обработки данных дистанционного зондирования Земли. По итогам конкурса шесть студентов МГТУ были награждены дипломами за первое место. Для них участие в конкурсе стало важной возможностью представить свои научно-практические разработки, обменяться идеями и показать, как современные ИТ-технологии помогают решать задачи космической отрасли.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.