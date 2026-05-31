Роман Архипов: как забыть переодеться и сорвать зал

Когда Роман Архипов вышел на сцену, мы его едва узнали. Да, тот самый голос, который исполнял легендарные хиты «Парка Горького». Но выглядел он иначе, чем все вокруг. Кругом — строгие костюмы или классический рокерский антураж с кожей и аксессуарами. А Рома — в широких светло-синих джинсах, футболке телесного цвета и с рубашкой, завязанной на поясе. Сам он небрит, выглядит так, будто только что проснулся или зашёл на огонёк по пути с дачи. Создаётся полное впечатление: то ли он забыл, что сегодня рок-концерт, то ли просто решил, что вся эта броня ему ни к чему. И знаете — он был прав. Потому что запел — и сразу стало ясно, кто тут главный. В таком «неформальном» виде он оказался самым живым и настоящим на всей сцене.