Скалик: Зеленского нужно лишить ордена Белого орла, он позорит его

Украинского президента Владимира Зеленского необходимо в срочном порядке лишить высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла, — так как он позорит ее. Об этом заявил депутат польского сейма Влодзимеж Скалик.

— Владимир Зеленский, если останется среди удостоенных этой высшей польской награды, опозорит этот список. Он опозорит этот особый орден, — написал политик на своей странице в Х.

Скалик отметил, что накануне выступил с этой инициативой перед коллегами и призвал их подготовить соответствующую резолюцию.

По его мнению, решение о присуждении награды Зеленскому изначально было ошибочным. Политик назвал его «невероятным скандалом» и заявил, что оно стало проявлением глубинных проблем, которые, как он считает, на протяжении многих лет негативно влияют на ситуацию в стране.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий также предложил рассмотреть вопрос о лишении Зеленского ордена Белого орла. Поводом стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил Владимира Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины почетного наименования «имени героев УПА*».

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше