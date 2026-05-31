Можно ли загорать без вреда для здоровья?

SPF 30 обязателен, но даже с защитой лучше избегать солнца в пиковые часы.
Каким образом насладиться солнечными днями без ущерба для здоровья, рассказала врач Любовь Кузнецова.
«Солнце очень коварно, — объясняет доктор. — С одной стороны, солнечные ванны нам необходимы для синтеза в организме витамина D, дефицит которого образуется за зиму. А это один из главных для здоровья витаминов, и его приходится или принимать дополнительно (в чём тоже есть риски), или получать естественным путём. Но солнце может как напитать здоровьем, так и навредить: избыточное воздействие ультрафиолета провоцирует развитие злокачественных опухолей кожи. Кстати, это относится и к соляриям».
Врач особо отмечает: если у вас светлая кожа или волосы, много родинок, вы легко обгорали в детстве — будьте осторожны на солнце! Поберечься стоит и тем, кто трудится на открытом воздухе. Но и для всех остальных риск не исключается.
Как распознать проблему? Следите за родинками. Если заметили, что одна половина образования не похожа на другую, или неровные края, или сочетание коричневого, чёрного, красного, серого оттенков — это тревожные знаки. Рост родинок, потемнение, появление зуда, кровоточивость — это повод идти к врачу.
Появление новых необычных родинок или быстро растущее пигментное образование — тоже повод насторожиться.
"Правила защиты от солнца несложные, — объясняет доктор Любовь Кузнецова. — Надо использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30, не выходить из помещения с 11:00 до 16:00, закрывать голову и тело.
Даже если вам поставили диагноз, не волнуйтесь: при выявлении на ранней стадии меланома излечима хирургическим путём, но на поздних стадиях лечение становится более сложным и длительным".