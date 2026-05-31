Более 5,6 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг с помощью ИИ

Цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта с начала года прошли более 5,6 тыс. жителей Московской области. Использование современных технологий в медицине отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Во время обследования специалист делает детальные снимки кожных образований с помощью специального оборудования высокой точности. Затем изображения анализирует цифровая система. Алгоритмы оценивают большое количество параметров и способны обнаруживать минимальные изменения. Кроме того, ИИ сравнивает полученные данные с масштабной базой изображений, что позволяет значительно повысить качество диагностики. Система также помогает наблюдать за изменением родинок и других образований в динамике.
«Меланома относится к числу наиболее агрессивных злокачественных новообразований кожи, однако при своевременном выявлении она успешно поддается лечению. Внедрение цифровых технологий в повседневную практику врачей-онкологов — важный шаг к повышению эффективности диагностики и спасению жизней пациентов», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.