В Волгограде спасают мотоциклистку с тяжелейшими травмами

— Всех мотоциклистов можно условно поделить на три категории. В первую входят совсем молодые ребята, которыми когда-то были и мы. У них нет ни страха, притуплен инстинкт самосохранения, нет печального опыта, а вот желания покрасоваться перед девчонками и козырнуть перед старшими коллегами — хоть отбавляй, — рассказывает опытный байкер из Волжского Алексей. — Эти люди стараются сесть на самый мощный мотоцикл, при этом игнорируя экипировку и попросту не зная техники. Увы, но во многих случаях подобные гонки заканчиваются весьма и весьма плачевно.