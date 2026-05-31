В июне для красноярцев проведут десятки бесплатных походов и экскурсий

В июне молодёжный центр «Центр путешественников» проведёт для жителей Красноярска серию походов, прогулок и экскурсий, сообщили в мэрии. В программе — встречи закатов на сопках, прогулки по «Гремячей гриве», ночные экскурсии по городу и походы по национальному парку «Красноярские Столбы».
Каждую среду горожане могут отправиться в мини-путешествие «Закат на Сопках». Увидеть закат можно будет с высоты 500 метров со Второй и Николаевской сопок. Старт в 19:30 от второго визит-центра экопарка «Гремячая грива». Регистрация на 3 июня, 10 июня, 17 июня и 24 июня.
3 июня также состоится новый мини-поход «Лесотерапия». В течение полутора часов участники откажутся от телефонов и разговоров, чтобы сосредоточиться на атмосфере леса. Регистрация по ссылке.
На 4 июня намечена «Ночная городская экскурсия» по местам Красноярска, связанным с легендами и тайнами. Зарегистрироваться можно по ссылке. Ещё одна ночная экскурсия — «Стрит-арт» — пройдёт 27 июня и познакомит участников с граффити, муралами и другими видами уличного искусства. Регистрация здесь.
С 5 июня возобновятся утренние прогулки «Пятницы на подъёме» по Торгашинскому хребту. Маршрут протяжённостью три километра будет начинаться в 7:00 и занимать около полутора часов. Регистрация на 5 июня, 12 июня, 19 июня и 26 июня.
7 июня, в День эколога, организаторы проведут сразу два похода в микрорайоне Удачный. Один маршрут пройдёт по Старой лестнице до видовки «Уютная», второй — до грота «Бабайка» и видовки № 7. Регистрация на первый маршрут здесь, на второй — тут.
9 июня красноярцев приглашают на прогулку с географом по экопарку «Гремячая грива», посвящённую Дню России. Регистрация по ссылке. А 14 июня состоится десятикилометровый поход по парку вместе с основателем молодёжного центра Владимиром Плотниковым. Зарегистрироваться можно тут.
21 июня пройдёт поход «Прогулка по Центральным». Участники смогут полюбоваться Столбами и узнать больше об истории национального парка и культуре столбизма. Регистрация здесь.
Завершит программу июня поход «Малый беркут», который состоится 28 июня. Маршрут пройдёт по национальному парку «Красноярские Столбы» с посещением скал Малый Беркут и Такмак. Зарегистрироваться по ссылке.
Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация является обязательной. Она открывается в 19:00 за три дня до события. Путешественники до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
Подробное расписание походов можно найти в сообществе молодёжного центра в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону: 227−92−01.
