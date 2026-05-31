В Магадане пожарные потушили возгорание в квартире на улице Гагарина

В Магадане утром 31 мая произошёл пожар в однокомнатной квартире на улице Гагарина. Благодаря бдительности прохожих возгорание удалось оперативно ликвидировать. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, сигнал в Службу спасения поступил от прохожих, которые заметили дым из окна жилого дома. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Огнеборцам удалось быстро справиться с пламенем и не допустить его распространения на соседние помещения.
В результате пожара огнём повреждена мебель, натяжной потолок и электроприборы на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту происшествия. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате аварийного режима работы электрооборудования.
В МЧС напоминают жителям о необходимости следить за исправностью электропроводки и бытовых приборов, не перегружать электросеть и не оставлять включённые устройства без присмотра.
