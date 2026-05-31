В Махачкале обсудили использование дронов для безопасности на водоемах

На аппаратах установлены специальные камеры ночного видения.

Пленум Всероссийского общества спасания на водах проходил с 19 по 22 мая в Махачкале. Там в том числе обсуждали использование дронов по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.

На мероприятии представили новые технические разработки дронов, которые помогут в мониторинге и разведке при поисково-спасательных работах. Они могут наблюдать за целями, находящимися на отдалении в 20 км. Первые испытания спасательные дроны прошли в Волгограде. Там в течение двух лет их использовали при мониторинге контроля и обеспечения безопасности на водных объектах.

В Дагестане летательные аппараты проходят тестирование в режиме учений. На дронах установлены специальные камеры ночного видения. Они с высокой точностью находят утопающих в темное время суток и даже при задымлении. В нужный момент устройство может скинуть им спасательный круг или аптечку.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

