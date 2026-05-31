Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае стартовали мероприятия ко Дню защиты детей

Разработана обширная программа мероприятий для семейного отдыха.

Мероприятия в честь Дня защиты детей проходят 31 мая и 1 июня на курортах Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

«На наших курортах особое внимание уделяют семейному отдыху: создана насыщенная инфраструктура для гостей с детьми любого возраста. Учитывая популярность активностей для всей семьи, курорты Кубани регулярно внедряют новые сервисы и пакетные предложения. Морские и горные районы края предлагают разнообразный досуг как для самых маленьких гостей, так и для подростков», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.

В Сочи Парке состоятся представления в цирке и дельфинарии, торжественное открытие обновленного колеса времени, огненное шоу и розыгрыш призов. Музыкальным хедлайнером праздника станет певец Дима Билан. Его концерт состоится вечером 31 мая. В Анапе 1 июня завершится ежегодная Всероссийская неделя семьи «7Яфест» и пройдет «День молодой семьи».

На курорте «Роза Хутор» летний сезон стартует с открытия первого в горном кластере Сочи колеса обозрения. Новый круглогодичный аттракцион позволит увидеть горные пейзажи без подъема по канатным дорогам курорта. Высота колеса — 51 метр. Аудиогид во время подъема расскажет об истории региона и горах Сочи. Кабины оснащены системой кондиционирования. В холодный сезон там будет работать обогрев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.