В Краснодарском крае стартовали мероприятия ко Дню защиты детей

Мероприятия в честь Дня защиты детей проходят 31 мая и 1 июня на курортах Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
«На наших курортах особое внимание уделяют семейному отдыху: создана насыщенная инфраструктура для гостей с детьми любого возраста. Учитывая популярность активностей для всей семьи, курорты Кубани регулярно внедряют новые сервисы и пакетные предложения. Морские и горные районы края предлагают разнообразный досуг как для самых маленьких гостей, так и для подростков», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.
В Сочи Парке состоятся представления в цирке и дельфинарии, торжественное открытие обновленного колеса времени, огненное шоу и розыгрыш призов. Музыкальным хедлайнером праздника станет певец Дима Билан. Его концерт состоится вечером 31 мая. В Анапе 1 июня завершится ежегодная Всероссийская неделя семьи «7Яфест» и пройдет «День молодой семьи».
На курорте «Роза Хутор» летний сезон стартует с открытия первого в горном кластере Сочи колеса обозрения. Новый круглогодичный аттракцион позволит увидеть горные пейзажи без подъема по канатным дорогам курорта. Высота колеса — 51 метр. Аудиогид во время подъема расскажет об истории региона и горах Сочи. Кабины оснащены системой кондиционирования. В холодный сезон там будет работать обогрев.
