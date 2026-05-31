В последний день весны Ростовскую область ждут дожди

Ростов-на-Дону и область 31 мая ждут дожди и грозы — в том числе в ночные часы. Об этом сообщил Ростовский гидрометцентр.
Днём в городе воздух прогреется до +15…+17 °C, ночью похолодает до +9…+11 °C. Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, при грозе порывы будут достигать 15−18 м/с.
По области днём пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные — с ливнями, градом и ветром до 20−25 м/с. Температура днём +12…+17 °C, в отдельных районах до +20 °C.
Ночью в регионе продолжатся дожди, в некоторых районах возможен туман. Температура опустится до +9…+14 °C, при прояснениях — до +3 °C.