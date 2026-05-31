Нижегородский областной суд возобновит работу 1 июня

Нижегородский областной суд после атаки беспилотника возобновит работу с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Беспилотник повредил здание суда в центре Нижнего Новгорода 28 мая. Работа суда была приостановлена.
Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что учредил министерство защиты объектов Нижегородской области в составе правительства. С 29 мая нижегородцев начали предупреждать о беспилотной и ракетной опасности.
