Нижегородка стала лауреатом поэтического конкурса фестиваля «Гринландия»

Жительница Нижнего Новгорода Екатерина Ильина стала лауреатом песенно-поэтического конкурса «Отчизны верные сыны». Ее отметили в номинации «С чего начинается Родина». Итоги конкурса подвел оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».
Дипломатами конкурса стали пять жителей региона и два нижегородских коллектива.
Известно, что всего в конкурсе приняли участие больше трех тысяч человек из 75 субъектов РФ, а также из стран ближнего зарубежья. Победителей определило жюри, в состав которого вошли заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов.
Главными темами заочного заочного конкурса стали подвиг предков в годы Великой Отечественной войны, героизм бойцов СВО, единство народов России.
