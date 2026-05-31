В Иркутской области обсудили развитие IT-отрасли региона

Стратегическая сессия, посвященная развитию IT-отрасли, состоялась в Иркутской области по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Участниками мероприятия стали представители министерства цифрового развития и связи Иркутской области, IT-компаний и образовательных учреждений. Они обсудили вопросы подготовки специалистов, поддержки стартапов и внедрения отечественных IT-решений. Гости были заинтересованы в реализации предложенных инициатив. По итогам мероприятия будет сформирована дорожная карта развития IT-сферы Иркутской области на ближайшие годы.
«IT‑отрасль — приоритет для региона. Ключевое — объединить усилия вузов, бизнеса и государства: обучать IT‑специалистов и создавать условия, чтобы они оставались работать в Иркутской области. Дополнительно усилим поддержку стартапов и внедрение отечественных IT‑решений», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.