В Красноярске стартовал фестиваль кукольных театров

В музейном центре «Площадь Мира» открылся IV Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA».
До 3 июня красноярцы смогут увидеть спектакли 12 театральных коллективов из разных городов России, а также специальных гостей из Ирана, Китая и Монголии. В конкурсной программе заявлены театры из Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Омска, Кемерова, Сургута, Кургана и Челябинска.
Директор Красноярского театра кукол Татьяна Попова призналась, что начинать фестиваль в музее было необычным, но осознанным решением: «Соприкосновение кукольного формата и музейного может быть интересно и необычно. Поэтому мы здесь, у наших партнёров». Весь фестиваль проходит под знаком четырёх стихий. Перед каждым показом на сцену выходят маги, напоминая, что Сибирь по‑настоящему волшебная земля.
Язык кукол не требует перевода, и в этом убеждены все участники. Актриса Красноярского театра кукол Татьяна Семкина сравнивает кукольное искусство с балетом: «Не нужно слов, нужно смотреть и чувствовать. Добро и зло понимаем без слов».
Монгольский государственный театр кукол привёз спектакль «Морин хуур» по легенде о создании национального инструмента, иранские артисты — микс народных танцев и кукольного действа.
Оценивать работы конкурсантов из России будут профессиональные критики и лауреаты «Золотой маски».
Для зрителей фестиваль — это возможность увидеть не только детские, но и взрослые постановки мирового уровня. А 1 июня, в День защиты детей, праздник переедет в сквер имени Сурикова, где для семейного досуга пройдёт специальное шоу с магами.