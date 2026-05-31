Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае кофе начнут проверять по новым правилам

Для производителей и продавцов вводят обязательную маркировку продукции.

С 1 июня в Хабаровском крае, как и по всей России стартует очередной этап обязательной маркировки кофе, который затронет компании и торговые сети Хабаровского края, — сообщает система «Честный знак».

Теперь участники рынка должны будут передавать дополнительные сведения о движении продукции через государственную систему маркировки. Новые требования распространяются на отдельные виды растворимого, молотого и зернового кофе.

По задумке властей, система должна помочь бороться с контрафактом и серым оборотом продукции. Для бизнеса это означает необходимость обновлять программное обеспечение, настраивать оборудование и следить за корректной передачей данных.

Эксперты отмечают, что в первое время часть предпринимателей может столкнуться с дополнительными расходами и техническими сложностями, однако впоследствии маркировка должна сделать рынок более прозрачным.