В Хабаровском крае кофе начнут проверять по новым правилам

С 1 июня в Хабаровском крае, как и по всей России стартует очередной этап обязательной маркировки кофе, который затронет компании и торговые сети Хабаровского края, — сообщает система «Честный знак».
Теперь участники рынка должны будут передавать дополнительные сведения о движении продукции через государственную систему маркировки. Новые требования распространяются на отдельные виды растворимого, молотого и зернового кофе.
По задумке властей, система должна помочь бороться с контрафактом и серым оборотом продукции. Для бизнеса это означает необходимость обновлять программное обеспечение, настраивать оборудование и следить за корректной передачей данных.
Эксперты отмечают, что в первое время часть предпринимателей может столкнуться с дополнительными расходами и техническими сложностями, однако впоследствии маркировка должна сделать рынок более прозрачным.