81-летняя жительница Хабаровского края получила компенсацию за купленное лекарство благодаря прокуратуре

Жительница района имени Полины Осипенко страдает тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в постоянном приеме дорогостоящего лекарства. Учреждение здравоохранения не обеспечивало ее препаратом — на складе его не было. На протяжении года женщина покупала лекарство сама. Через суд прокурор добился, чтобы пациентке компенсировали моральный вред и сумму, потраченную на препарат. Ей выплатили более 148 тыс. рублей. Источник: прокуратура Хабаровского края.