В магазинах Калининградской области вводится запрет на продажу алкоголя 1 июня

Магазины Калининградской области 1 июня не будут продавать алкоголь в связи с Днем защиты детей.
Торговлю спиртными напитками в этот день запретили в 2019 году. Тогда были внесены изменения в региональный закон «О розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области». Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Отметим, что ограничение не касается работы заведений общепита. Помимо этого, установлены другие дни, когда реализация спиртного в Калининградской области запрещена. Кроме Дня защиты детей, алкоголь не продаётся в магазинах в Днем молодежи (27 июня), в День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).