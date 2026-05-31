Юрий Шалабаев поделился с нижегородцами фотографиями радужных облаков

В небе над Нижним Новгородом замечены редкие «радужные» облака. Фото необычного явления поделился глава города Юрий Шалабаев.
Сам феномен «радужных» облаков по-научному называется иризацией. Это оптический эффект, при котором очень тонкие облака, расположенные вблизи Солнца или Луны, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно они пастельные, но иногда могут быть очень яркими, напоминающими перламутр или мыльный пузырь.
Иризация возникает из-за того, что солнечный свет, попадая на мелкие капли воды или кристаллы льда в облаке, огибает их, отклоняясь от прямолинейного распространения. В результате чего белый свет «раскладывается» на спектр, как в призме, и мы видим радужные переливы.
Стоит отметить, что из-за близости Солнца наблюдать за радужными облаками лучше в темных очках, чтобы не ослепнуть. Также ученые отмечают, что в некоторых случаях иризация может быть связана с надвигающимися дождями.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как вести себя при встрече с шаровой молнией.