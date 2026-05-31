Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев поделился с нижегородцами фотографиями радужных облаков

Такое явление часто говорит о приближающихся дождях.

Источник: Нижегородская правда

В небе над Нижним Новгородом замечены редкие «радужные» облака. Фото необычного явления поделился глава города Юрий Шалабаев.

Сам феномен «радужных» облаков по-научному называется иризацией. Это оптический эффект, при котором очень тонкие облака, расположенные вблизи Солнца или Луны, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно они пастельные, но иногда могут быть очень яркими, напоминающими перламутр или мыльный пузырь.

Иризация возникает из-за того, что солнечный свет, попадая на мелкие капли воды или кристаллы льда в облаке, огибает их, отклоняясь от прямолинейного распространения. В результате чего белый свет «раскладывается» на спектр, как в призме, и мы видим радужные переливы.

Стоит отметить, что из-за близости Солнца наблюдать за радужными облаками лучше в темных очках, чтобы не ослепнуть. Также ученые отмечают, что в некоторых случаях иризация может быть связана с надвигающимися дождями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как вести себя при встрече с шаровой молнией.