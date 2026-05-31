В Дагестане с 2024 года выполнили более 1000 сеансов лучевой терапии

Для процедур используют современное оборудование.

Свыше 1000 сеансов лучевой терапии выполнили в онкологическом центре Республики Дагестан с 2024 года. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы региона.

В 2024 году на аппаратах было выполнено 400 процедур, в 2025‑м — 435. Современные комплексы наводят пучки с точностью до долей миллиметра, а роботизированные системы синхронизируются с дыханием пациента, что обеспечивает поражение опухоли в труднодоступных зонах при минимальном воздействии на здоровые ткани. Внедрение таких технологий в онкологической службе республики — значимый шаг к повышению качества и доступности лечения.

«Линейные ускорители оснащены цифровой системой контроля. Это позволяет врачам подводить дозу к патологическому очагу, защищая здоровые ткани. Но важно помнить: чтобы выявить болезнь вовремя, нужно регулярно проходить диспансеризацию», — подчеркнул министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

