Массовое шествие детей организовали в Красноярске

Около 500 детей в честь Дня защиты детей и Года единства народов России массово прошли в едином строе в красноярском Татышев-парке. [caption id= «attachment_368029» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Ребята представили творческие коллективы города, школы и садики. [caption id= «attachment_368030» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] В ярких костюмах дети также показали культуры и традиции народов Красноярского края. [caption id= «attachment_368031» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Завершилось событие большим хороводом дружбы народов и выступлениями детских коллективов. [caption id= «attachment_368032» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Кроме того, для юных жителей Красноярска организовали накануне праздника развлекательные площадки. [caption id= «attachment_368033» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Напомним, 1 июня в Красноярском крае продолжат празднование Дня защиты детей. Так, в территориях региона пройдут фестивали «Движения первых».