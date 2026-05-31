81 сайт заблокировали в Нижегородской области из-за незаконного оборота лекарств

По фактам неправомерного сбыта товаров, содержащих сильнодействующие вещества, правоохранители задержали трех человек. В частности, в ходе досмотра одного из автомобилей нашли и изъяли 6 коробок с 300 капсулами такого средства. Кроме того, в машине обнаружили оборудование для изготовления поддельных рецептурных бланков.