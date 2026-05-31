81 сайт заблокировали в Нижегородской области из-за незаконного оборота лекарств

81 сайт подвергся блокировке в Нижегородской области из-за незаконного оборота лекарств. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
В марте нижегородские полицейские провели оперативно-профилактического мероприятия «Пангея». В ходе рейда удалось выявить три преступления и одно административное нарушение, которые были связаны с незаконной онлайн-продажей препаратов.
По фактам неправомерного сбыта товаров, содержащих сильнодействующие вещества, правоохранители задержали трех человек. В частности, в ходе досмотра одного из автомобилей нашли и изъяли 6 коробок с 300 капсулами такого средства. Кроме того, в машине обнаружили оборудование для изготовления поддельных рецептурных бланков.
По информации ведомства, в рамках профилактического мероприятия сотрудники ОВД проверили 418 сайтов и учетных записей в социальных сетях, где продавали препараты. В Роскомнадзор направлено 118 запросов о блокировке, 81 ресурс перестал работать.
Ранее мы писали, что нижегородцев предупредили об опасных для детей таблетках с маркетплейсов.